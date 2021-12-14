Гербольдт предлагает повысить возрастной ценз после травмы Косторной

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Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась в пользу поднятия возрастного ценза в фигурном катании в связи с травмой Алёны Косторной.
Гербольдт предлагает повысить возрастной ценз после травмы Косторной
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«Будут ли у Косторной перспективы при повышении возрастного ценза? Однозначно да. Вообще, я за повышение возрастного ценза. Потому что у детей, к сожалению, очень короткая спортивная жизнь», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Она также отметила, что кисть не является самой важной частью в фигурном катании, но при таком повреждении небезопасно прыгать.

Напомним, что Косторная получила травму и теперь пропустит чемпионат России. Таким образом, фигуристка лишилась шанса выступить на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Туктамышева рассказала о своей реакции на отмену финала Гран-при.

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