Туктамышева рассказала о своей реакции на отмену финала Гран-при

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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своей реакции на новость об отмене финала Гран-при в Японии.
Туктамышева рассказала о своей реакции на отмену финала Гран-при
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«Скажем так, что это не тот старт, из-за отмены которого надо очень разочаровываться. Есть более важные старты, и из-за их отмены я расстроилась бы гораздо сильнее», — цитирует её «Матч ТВ».

Также, как отметила Туктамышева, эта новость не была для неё неожиданной, об отмене турнира уже велись разговоры.

Напомним, что финал Гран-при, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, отменили из-за распространение нового штамма коронавируса. В женском одиночном катании на турнир квалифицировались пять россиянок.

Ранее Туктамышева заявила, что чемпионат мира легче, чем чемпионат России.

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