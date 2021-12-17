Пример для Туктамышевой: кто из фигуристок добивался успеха после 25 лет

17 декабря российская фигуристка Елизавета Туктамышева празднует 25-летие. В столь солидном для своего вида возрасте чемпионка мира 2015 года остаётся одной из ведущих одиночниц страны и претендует не только на участие в Олимпийских играх в Пекине, но и на медаль. Кто из спортсменок добивался больших успехов после достижения аналогичного рубежа — в материале RT.

Этель Маккельт

В наше время успех любой фигуристки, которой исполнилось 20 лет, воспринимается как сенсация. Это не касается парного катания и танцев на льду — там возрастная граница может сдвигаться хоть на полтора десятка лет вперёд, подтверждением чему является победа 34-летней Алёны Савченко на Олимпиаде в Пхёнчхане. Но в одиночном катании картина совсем другая, и по сути эта дисциплина открыта только для молодых фигуристок.

Однако так было не всегда. Когда фигурное катание только зарождалось, в соревнованиях женщин участвовали в основном зрелые спортсменки. Именно до Второй мировой войны были установлены едва ли не все возрастные рекорды в одиночном катании, побить которые в наши дни кажется нереальным. Один из них принадлежит британке Этель Маккельт — в 38 лет она стала призёром Олимпийских игр.

Маккельт происходила из богатой семьи, занимавшейся производством красителей. Она тренировалась в Манчестере, где находился один из редких для того времени катков. Поначалу она занималась парным катанием и вместе с Сидни Уоллворком стала серебряным призёром чемпионата Великобритании в 1914 году. Спустя шесть лет они выступили на Олимпийских играх в Антверпене и заняли пятое место.

При этом Маккельт выступала и как одиночница. На чемпионате мира в 1923 году она заняла четвёртое место, а затем выступила на первой отдельной зимней Олимпиаде в Шамони. Там 38-летняя спортсменка за счёт лучшего выполнения обязательных фигур стала третьей. Уже тогда большинство соперниц Маккельт были молодыми девушками, среди которых была даже 11-летняя норвежка Соня Хени, будущая безоговорочная звезда одиночного катания конца 1920-х и 1930-х.

Маккельт принадлежит ещё ряд достижений. Через два года она выступила на национальном первенстве, когда в нём в последний раз мужчины соревновались с женщинами. 40-летняя спортсменка заняла второе место, уступив только своему партнёру по парному катанию Джону Пейджу, с которым выигрывала серебро чемпионата мира.

В 1928 году британцы в последний раз выступили на Олимпиаде и показали седьмой результат. 42-летняя Маккельт стала второй самой возрастной участницей соревнований вне зависимости от дисциплин и до сих пор остаётся ею. Рекорд принадлежит финке Людовике Якобссон, которая там же в Санкт-Морице в 43 года тоже боролась за медали в парном катании.

Этель Маккельт

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Мэдж Сайерс

Самой же возрастной олимпийской чемпионкой является Флоренс Мэделин Кейв. Она родилась в Лондоне в большой семье, где кроме неё было ещё 14 детей. Она рано увлеклась модным фигурным катанием и однажды познакомилась с пионером этого вида спорта и своим будущим мужем Эдгаром Сайерсом, который был старше её на 19 лет. Он стал тренироваться свою жену и выступать с ней в паре, но наибольших успехов она добилась как одиночница.

В 1902 году Сайерс произвела революцию — она выступила на чемпионате мира вместе с мужчинами и заняла второе место, уступив только великому Ульриху Сальхову. Существует легенда, что швед был так впечатлён её выступлением, что отдал ей своё золото. Однако успех Сайерс имел и негативный эффект — на некоторое время женщинам совсем запретили состязаться. В 1906 году им вернули допуск, и тогда Сайерс легко выиграла чемпионат мира два раз подряд.

Если бы фигурное катание с самого начала входило в программу Олимпийских игр, то к тому времени британка уже могла бы выиграть золото, а то и не одно. Но ей пришлось ждать соревнований в Лондоне, которые состоялись в 1908 году. Сайерс в возрасте 27 лет легко победила, получив высшие баллы от всех судей. Вдобавок она стала бронзовым призёром парных соревнований вместе с мужем, который, к слову, остаётся по сей день самым возрастным призёром — медаль он выиграл в 45 лет.

Мэдж Сайерс

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Ирина Слуцкая

Всего восьми спортсменкам удавалось подняться на олимпийский пьедестал в одиночном катании, когда им было больше 25 лет — помимо Маккельт и Сайерс в начале XX века этого добивались шведка Магда Юдин (1920), американки Тереза Уэлд-Бланшар (1920) и Беатрикс Лоугрэн (1928), а также британка Дороти Гринхуг-Смит (1908). И только две фигуристки выступали в современную эпоху. В 2006 году медаль досталась россиянке Ирине Слуцкой. Во время Олимпиады в Турине ей было 27 лет, и она была всего на месяц младше выступавшей 98 годами ранее Сайерс.

Слуцкая считалась одним из главных претендентов на золото. В Турин она приехала действующей чемпионкой мира и Европы, а заодно имела в своей коллекции олимпийское серебро Солт-Лейк-Сити. После короткой программы россиянка уступала всего три сотых балла американке Саше Коэн. Но в произвольном прокате Слуцкая упала на тройном риттбергере. Вдобавок у неё был не такой сложный контент, как у Коэн и японки Сидзуки Аракавы. В итоге россиянка заняла третье место.

Каролина Костнер

Спустя восемь лет состоялся триумф ещё одной спортсменки, которую уже можно было отнести к категории ветеранов. Ей стала итальянка Каролина Костнер. Незадолго до Игр в Сочи ей исполнилось 27 лет, а во время исполнения произвольной программы она была всего на два дня младше Слуцкой, когда та во второй раз поднялась на олимпийский пьедестал.

Костнер к тому времени выигрывала медали на трёх последних чемпионатах мира и считалась одним из фаворитов благодаря своему безупречному катанию. После того, как в короткой программе японка Мао Асада упала с тройного акселя, шансы итальянки на награду сильно повысились. В произвольной она вновь выступила чисто, получив семь «десяток» за компоненты. На своей третьей (и не последней) Олимпиаде Костнер всё-таки завоевала бронзу. Впереди оказались россиянка Аделина Сотникова и кореянка Юна Ким, которые либо в технике, либо в катании были чуть лучше своей старшей соперницы.

Мария Бутырская

За последние три десятилетия только одной фигуристке удавалось выиграть чемпионат мира после того, как она отпраздновала четвертьвековой юбилей. Это была Мария Бутырская. Она начала выступать ещё во времена СССР и даже стала бронзовым призёром последнего первенства страны.

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До наступления 25-летия Бутырская выиграла не так уж много титулов. Хотя она четырежды побеждала на чемпионате России, на европейских первенствах она завоевала всего одну бронзу, а с этапов Гран-при привезла одно золото. Но затем в её карьере наступил настоящий прорыв. В 1998 году Бутырская выиграла чемпионат Европы, заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Нагано и стала третьей на чемпионате мира.

В следующем сезоне Бутырской покорилось историческое достижение — она первой из россиянок отпраздновала победу на мировом первенстве. На тот момент ей было уже без трёх месяцев 27. Но фигуристка и не думала на этом останавливаться. Через год она снова поднялась на пьедестал почёта, на этот раз на бронзовую ступень.

Бутырская продолжала кататься вплоть до Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Шансы на то, что в 29 лет она выиграет медаль, не были низкими. Перед этим она победила на чемпионате Европы, обойдя Слуцкую, и стала самой возрастной обладательницей золота. Но в США Бутырская заняла шестое место, а затем снялась с чемпионата мира, после чего её продолжительная и успешная карьера подошла к концу.

Акико Судзуки

В современную эпоху кроме Бутырской, Слуцкой и Костнер только ещё одной спортсменке удавалось стать призёром чемпионата мира в солидном для фигурного катания возрасте. Японка Акико Судзуки — настоящий пример того, как долго можно идти к своей цели и не обращать внимания на годы.

В отличие от предыдущих героинь, ей нечем было похвастать в молодости. Кроме побед на юниорских и второстепенных турнирах Судзуки не блистала. Но в 2009-м японка расцвела и попала на финал Гран-при, где сразу стала третьей. Вскоре она заняла второе место на чемпионате четырёх континентов и даже представила свою страну на Олимпиаде в Ванкувере.

Судзуки так и не закрепилась в числе ведущих фигуристок мира, но через два года отобралась на первенство планеты и всё-таки вписала своё имя в историю. 27-летняя японка неожиданно стала третьей вслед за Костнер и россиянкой Алёной Леоновой. Такого успеха у возрастных одиночниц не случалось со времён Бутырской.