ISU официально объявил об отмене финала Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отказаться от проведения финала Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22,

«К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия, проведение турнира оказалось невозможным. В связи с этим совет ISU решил отменить финал Гран-при в сезоне-2021/22», — гласит заявление организации.

Первоначально финал Гран-при должен был состояться с 9 по 12 декабря, однако впоследствии ISU перенёс соревнования на конец сезона.

Причиной отмены финальной части турнира стала непростая эпидемиологическая обстановка в Японии.

Ранее Слуцкая заявила, что если поднимут возрастной ценз в фигурном катании, то мир потеряет сильнейших спортсменов.