Слуцкая: если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании прокомментировала возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Я считаю, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов. Мы лишимся зрелищности и конкуренции, за счёт которых наш вид спорта стал популярнейшим на сегодняшний день», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Напомним, что норвежская ассоциация конькобежцев выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет. Также рабочая группа ISU предложила сократить число критериев компонентов в прокате.

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