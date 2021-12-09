Слуцкая: если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании прокомментировала возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании.
Слуцкая: если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Я считаю, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов. Мы лишимся зрелищности и конкуренции, за счёт которых наш вид спорта стал популярнейшим на сегодняшний день», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Напомним, что норвежская ассоциация конькобежцев выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет. Также рабочая группа ISU предложила сократить число критериев компонентов в прокате.

Ранее Авербух рассказал, что тренировки на «Ледниковом периоде» проходят почти круглосуточно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить