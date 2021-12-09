Авербух рассказал, что тренировки на «Ледниковом периоде» проходят почти круглосуточно
- РИА Новости
«Ледниковый период» — это очень сложный и тяжёлый проект. Если ты что-то хочешь делать на полную катушку, то надо выкладываться», — цитирует Авербуха Teleprogramma.pro.
Он добавил, что участникам даётся неделя на то, чтобы поставить танец.
«Поэтому тренировки заканчиваются и в два, и в три, и даже в четыре ночи. И начинаются с девяти утра», — отметил Авербух.
В последние три месяца хореограф живёт в таком режиме, признался он сам.
Напомним, что в новом сезоне «Ледникового периода» в проекте принимает участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступает в роли ведущей.
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