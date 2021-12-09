Авербух рассказал, что тренировки на «Ледниковом периоде» проходят почти круглосуточно

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года хореограф Илья Авербух рассказал о тяжёлых тренировках на проекте «Ледниковый период».
Авербух рассказал, что тренировки на «Ледниковом периоде» проходят почти круглосуточно
  • РИА Новости

«Ледниковый период» — это очень сложный и тяжёлый проект. Если ты что-то хочешь делать на полную катушку, то надо выкладываться», — цитирует Авербуха Teleprogramma.pro.

Он добавил, что участникам даётся неделя на то, чтобы поставить танец.

«Поэтому тренировки заканчиваются и в два, и в три, и даже в четыре ночи. И начинаются с девяти утра», — отметил Авербух.

В последние три месяца хореограф живёт в таком режиме, признался он сам.

Напомним, что в новом сезоне «Ледникового периода» в проекте принимает участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступает в роли ведущей.

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