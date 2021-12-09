Щербакова объяснила своё загадочное падение с четверного лутца на этапе Гран-при Франции

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о падении с четверного лутца на этапе Гран-при Франции.

«Если бы такое случилось на тренировке, мы бы выключили музыку и я бы начала сначала. Когда делаю ошибку, я встаю и катаю дальше, как будто ничего не было», — сказала Щербакова в интервью журналу Pirouette.

Она добавила, что не была готова к такому падению. Фигуристка весь прокат думала об этой ошибке, которая её очень сильно потрясла.

«Смотрела повторы, возможно, нельзя сказать на 100%, в чём причина. Возможно, это было совпадение и неудача из-за льда», — добавила Щербакова.

Она отметила, что это также могло произойти из-за неуверенности в прыжке.

Напомним, что фигуристка на этапе Гран-при Франции оступилась на четверном лутце, упав до раскрытия. При этом она пошла на второй четверной прыжок — флип, который получился удачным. Щербакова выиграла турнир и первой из россиянок вышла в финал Гран-при Японии.

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