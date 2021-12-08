Туктамышева рассказала о своих программах в олимпийском сезоне

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как выбирала программы на олимпийский сезон.

«Это был первый год, когда я в принципе знала, что хочу в олимпийский сезон, какие именно программы. В этот раз не было сомнений», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Напомним, что фигуристка завоевала два серебра на этапах серии Гран-при, оба раза уступив своей соотечественнице Камиле Валиевой. Таким образом, фигуристки вышли в финал Гран-при в Японии, который был отменён в связи с распространением нового штамма COVID-19.

Ранее Туктамышева осталась недовольна исполнением произвольной программы на Гран-при в Сочи.