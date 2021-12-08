Туктамышева осталась недовольна исполнением произвольной программы на Гран-при в Сочи

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от своих выступления на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — Кубке «Ростелеком».

«Прокатом короткой программы я в принципе довольна, а на произвольной… Уже вечером я понимала, что мои ноги не очень хотят сегодня кататься. Знала, что будет тяжко. И я думаю, это было видно, заметно, хотя я старалась показать образ», — цитирует Туктамышеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она добавила, что будет работать над формой. На чемпионате России фигуристка хочет показать другое катание.

Напомним, что Туктамышева на шестом этапе серии Гран-при в Сочи уступила только своей соотечественнице Камиле Валиевой, которая выиграла турнир с тремя мировыми рекордами.

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