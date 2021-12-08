Ягудин поддержал Тарасову после заявлений Рудковской

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поддержал заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову в конфликте с продюсером Яной Рудковской.

«Абсолютно с вами согласен! Мудрость Бернарда Шоу гласит о правиле трёх «не»: «Не жалуйся, не оправдывайся, не объясняй». Татьяна Анатольевна, все остальное(-ые) — мелочь», — написал Ягудин в своём Instagram.

Напомним, что продолжается конфликт между продюсером и женой Евгения Плющенко Яной Рудковской и Татьяной Тарасовой. Тренер неосторожно высказалась о тренерских амбициях Плющенко, влиянии Рудковской и потенциале Плющенко-младшего. Продюсер не стала молчать и ответила на все слова Тарасовой.

Ранее Рудковская выступила с заявлением по поводу критики Тарасовой в адрес её сына.