Ягудин поддержал Тарасову после заявлений Рудковской

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поддержал заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову в конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Ягудин поддержал Тарасову после заявлений Рудковской
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Абсолютно с вами согласен! Мудрость Бернарда Шоу гласит о правиле трёх «не»: «Не жалуйся, не оправдывайся, не объясняй». Татьяна Анатольевна, все остальное(-ые) — мелочь», — написал Ягудин в своём Instagram.

Напомним, что продолжается конфликт между продюсером и женой Евгения Плющенко Яной Рудковской и Татьяной Тарасовой. Тренер неосторожно высказалась о тренерских амбициях Плющенко, влиянии Рудковской и потенциале Плющенко-младшего. Продюсер не стала молчать и ответила на все слова Тарасовой.

Ранее Рудковская выступила с заявлением по поводу критики Тарасовой в адрес её сына.

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