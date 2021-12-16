Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состояние своего здоровья.
Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья
  • РИА Новости

«Со мной всё в порядке. Спасибо за беспокойство!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тарасова пропустила заключительные выпуски проекта «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. Участники шоу просили зрителей пожелать здоровья Тарасовой. Продюсер шоу Илья Авербух не смог сдержать слёз.

74-летний тренер является неизменным членом жюри шоу «Ледниковый период».

Ранее американский журналист сомневался, что Косторная продержится у Тутберидзе четыре года.

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