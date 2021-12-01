Поднять возрастной ценз, разделить судей и сократить компоненты: какие изменения в фигурном катании может обсудить ISU

Международный союз конькобежцев рассмотрит на июньском конгрессе в Пхукете несколько предложений, касающихся фигурного катания. Организация может увеличить возрастной ценз для одиночников до 17 лет, и тогда действующим юниорам придётся позже начать взрослую карьеру. Кроме того, по данным СМИ, будет обсуждаться инициатива разделить судейскую панель на техническую и компонентную, а также сократить критерии для второй оценки, что приведёт к обнулению действующих рекордов.

В ближайшее время в фигурном катании может произойти настоящая революция. Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопросы об ужесточении возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях, а также о реформировании судейской системы. Обе инициативы будут рассмотрены на ближайшем конгрессе, который состоится в июне 2022 года.

Первое предложение выдвинула Норвежская ассоциация конькобежцев. Впервые организация заявила о необходимости поднять возраст для перехода во взрослое катание ещё в 2019-м, однако обсуждение по существу не состоялось, так как в 2020 и 2021 годах конгресс ISU был отменён из-за пандемии коронавируса. Теперь норвежская сторона подтвердила, что снова будет добиваться рассмотрения своей инициативы.

«Мы можем подтвердить, что снова подадим наше предложение по возрастному цензу. По нему выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар», — заявили «Матч ТВ» в руководстве Норвежской ассоциации конькобежцев.

Предполагается, что поправки начнут действовать с сезона-2023/2024, то есть с середины очередного олимпийского цикла. При этом для фигуристов, которые к тому времени уже выступят на чемпионатах Европы, четырёх континентов и мира в 2023-м, будет сделано исключение. Их допустят до всех последующих взрослых соревнований, несмотря на более жёсткие возрастные критерии, если они будут одобрены.

Норвежская сторона подчеркнула, что хочет ужесточить ценз во всех видах спорта, которыми управляет ISU, то есть поправки затронут также конькобежный спорт и шорт-трек. Однако в первую очередь они повлияют на женское одиночное катание, где участие 15-летних спортсменок в соревнованиях давно является нормой, причём столь юный возраст даёт преимущество перед более опытными соперницами.

Если бы такие поправки действовали уже сейчас, то Алина Загитова не смогла бы стать олимпийской чемпионкой, Анна Щербакова не имела бы права участвовать в выигранном ею чемпионате мира, а Камила Валиева не выступала бы в этом сезоне на этапах Гран-при и не била бы мировые рекорды. Не смогли бы также дебютировать на взрослом уровне Майя Хромых и Дарья Усачёва. При этом успешно выступать до 17 лет удаётся не только россиянкам, но и иностранным спортсменкам — американка Алиса Лью и кореянка Ю Ён тоже стали составлять конкуренцию взрослым уже с 15 лет.

Ужесточение возрастного ценза в будущем может сказаться на карьере таких многообещающих юниорок, как Софья Акатьева, Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина. Все они имеют в арсенале элементы ультра-си и могли бы в скором времени начать выступать со взрослыми, но всем им 1 июля 2023 года ещё не исполнится 17 лет, так что в случае принятия поправок они продолжат выступать с юниорами, если только не воспользуются оставленной для них лазейкой.

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Ещё одно радикальное для фигурного катания предложение подготовил Королевский союз конькобежного спорта Нидерландов. От него поступила инициатива о реформировании судейской панели и разделении арбитров на тех, кто оценивает только технику, и тех, кто выставляет баллы за компоненты. Сейчас результаты крупнейших соревнований определяет группа из девяти арбитров, которая следит за всем, кроме ошибок на элементах (их фиксирует отдельная техническая панель).

У этого предложения уже есть свои сторонники. По данным «Матч ТВ», разделение судей на технических и компонентных уже поддержал технический комитет ISU, а также крупные национальные федерации Италии и Канады. В теории увеличение штата арбитров позволит сделать результаты соревнований более объективными, однако ляжет дополнительным бременем на организаторов турниров.

При этом в скором будущем количество компонентов, из которых состоит вторая оценка, может быть сокращено с пяти до трёх. Сообщается, что рабочая группа ISU во главе с российским арбитром Аллой Шеховцовой пришла к выводу, что из протоколов можно исключить «связующие элементы» и «интерпретацию музыки», оставив только «уровень катания», «представление» и «композицию».

Если поправка будет принята, то это непременно скажется на оценках фигуристов. На первый план может выйти техническая составляющая проката, которая уже зачастую оказывает большее влияние на итоговый результат. К тому же любое изменение в протоколах приведёт к обнулению действовавших ранее рекордов, так как сравнивать старые и новые результаты будет невозможно.