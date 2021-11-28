В российском окружении: каков расклад сил в парном катании перед финалом Гран-при

В финал Гран-при по фигурному катанию отобрались четыре российские пары, а также представители Китая и Японии. Анастасия Мишина и Александр Галлямов зарекомендовали себя как лидеры в своей дисциплине. Основную конкуренцию им составляют будущие хозяева Олимпиады Суй Вэньцзин и Хань Цун. Евгения Тарасова и Владимир Морозов по-прежнему имеют высокие оценки за компоненты, за счёт чего опережают Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в этой компании пока выглядят самым слабым звеном.

Четыре российские пары против двукратных чемпионов мира — китайского дуэта Суй Вэньцзин и Хань Цун — таков начальный расклад на финал Гран-при по фигурному катанию (эти соревнования состоятся в Осаке на второй неделе декабря). Понятно, что при такой конкуренции все должны быть в максимально хорошей форме (насколько это возможно), поскольку этот старт — своего рода предвестник олимпийского отбора. Причём речь идёт не только о поездке в Пекин, но и о командном олимпийском турнире, где России заранее — и небезосновательно — прочат золотые медали. И уже сейчас можно попробовать поразмышлять о шансах каждой из пар.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в этом сезоне все старты, в которых участвовали: турнир-челленджер Finlandia Trophy и два этапа Гран-при в Токио и Сочи. Этому же дуэту принадлежит наиболее высокая сумма баллов как по итогам выступлений на самом престижном турнире, так и на отдельно взятом этапе. При этом Мишина и Галлямов бьют всех по базовой сложности произвольной программы (60,0), по баллам за компоненты и по чистоте элементов.

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Единственным минусом можно было бы считать спорную, если судить по отзывам, произвольную постановку под музыку Свиридова, однако выступление фигуристов в Сочи разбило критиков в пух и прах: программа не просто заиграла, но и оставила очень мощное энергетическое впечатление. Другими словами, заставила признать, что Тамара Москвина в очередной раз оказалась права, настояв на этой постановке.

Второй дуэт легендарной наставницы и Артура Минчука — чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — вышли в финал с четвёртого места, и, похоже, именно им предстоит спорить за место в олимпийском «команднике» с двукратными, но уже экс-чемпионами континента Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Ни та ни другая пара в Сочи не выступала, в рамках Гран-при фигуристы пересеклись лишь один раз — на турнире Skate America, но делать какие-то выводы там было просто рано.

Тарасова и Морозов начали сезон раньше всех. К моменту старта в Лас-Вегасе на их счету было две победы в соревнованиях второго плана — в Гааге и Бостоне, в то время как Бойкова и Козловский вообще не имели возможности проверить программы до начала Гран-при. Евгении и Владимиру принадлежит наиболее высокий результат в короткой программе в рамках сезона (80,36), но мировой рекорд в этой категории держат Александра и Дмитрий: на победном для себя чемпионате Европы в Граце пара набрала 82,34 балла.

В целом силы двух дуэтов выглядят равнозначными, но есть нюанс: петербуржцы начали сезон с очевидными недоработками и постепенно набирают форму, чего пока нельзя сказать о Тарасовой и Морозове, которые, наоборот, пошли по нисходящей.

Сейчас и без того в большой тренерский штаб пары с целью стабилизировать прыжки партнёрши привлечён еще один специалист — экс-чемпион мира Алексей Тихонов, но насколько хорошо эта задача может быть решена — вопрос открытый. Попытка урегулировать проблему через большое количество соревнований (на сегодняшний день у экс-чемпионов Европы их набралось шесть) пока большого успеха не возымела.

Означает ли это, что Тарасову и Морозова можно условно поставить в российском рейтинге на третью позицию, за парами Москвиной и Минчука? Совершенно нет. Несмотря на то что свою последнюю победу на чемпионате Европы Евгения и Владимир одержали почти четыре года назад — в январе 2018-го, у фигуристов по-прежнему высокая вторая оценка, и, пожалуй, никто из соперников не способен превзойти их по качеству целого ряда технических элементов, когда те выполнены на максимальной амплитуде и без ошибок.

Кроме того, присутствие Тарасовой и Морозова в олимпийском командном турнире для нового тренерского штаба во главе с Этери Тутберидзе — это вопрос профессионального престижа. Если Женя с Владимиром не сумеют оправдать возложенных на них надежд, это будет означать не столько их личную неудачу, сколько прежде всего тренерскую.

Наиболее слабым звеном российской парной цепи выглядят серебряные призёры сочинского этапа Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. На первом своём этапе Гран-при в этом году подопечные Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова тоже стали вторыми, в связи с чем беспрепятственно отобрались в финал, но, если говорить о качестве катания, оно оба раза выглядело достаточно неряшливым. По сравнению с прошлым сезоном фигуристы, по их словам, усложнили заходы на элементы, добавив в программу акробатики, но качественной прибавки, которая нашла бы отражение в результате, это не дало.

Более того, в своём первом взрослом сезоне два года назад Даша с Денисом катали несколько более сложный вариант произвольной программы за счёт того, что исполняли в ней в качестве сольного прыжка тройной флип, а не сальхов. По личному рекорду Павлюченко и Ходыкин совсем ненамного опережают очень быстро прогрессирующих дебютантов финала из Японии — Рику Миуру и Рюити Кихару, и задача не пропустить этих соперников вперёд может оказаться для российских фигуристов довольно сложной.

Насколько опасны в этой компании Суй Вэньцзин и Хань Цун? Не нужно, наверное, быть провидцем, чтобы понимать: китайцев интересует в этом сезоне всего один старт — Олимпийские игры. Именно на эту цель брошены все силы и средства, тем более что двукратным чемпионам мира предстоит выступать, завершая карьеру, у себя дома. Финал Гран-при для них — всего лишь тренировка, причём пара пока ещё не определилась, будет принимать участие в этом турнире или уступит место запасным российским участникам — Юлии Артемьевой и Михаилу Назарычеву. Хотя стоит помнить, что предыдущий аналогичный турнир в Турине в 2019-м Суй Вэньцзин — Хань Цун выиграли с достаточно серьёзным преимуществом, оставив за спиной как Бойкову — Козловского, так и Мишину — Галлямова.