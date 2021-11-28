В российском окружении: каков расклад сил в парном катании перед финалом Гран-при

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Елена Вайцеховская
В финал Гран-при по фигурному катанию отобрались четыре российские пары, а также представители Китая и Японии. Анастасия Мишина и Александр Галлямов зарекомендовали себя как лидеры в своей дисциплине. Основную конкуренцию им составляют будущие хозяева Олимпиады Суй Вэньцзин и Хань Цун. Евгения Тарасова и Владимир Морозов по-прежнему имеют высокие оценки за компоненты, за счёт чего опережают Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в этой компании пока выглядят самым слабым звеном.
В российском окружении: каков расклад сил в парном катании перед финалом Гран-при
  • Анастасия Мишина и Александр Галлямов
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Четыре российские пары против двукратных чемпионов мира — китайского дуэта Суй Вэньцзин и Хань Цун — таков начальный расклад на финал Гран-при по фигурному катанию (эти соревнования состоятся в Осаке на второй неделе декабря). Понятно, что при такой конкуренции все должны быть в максимально хорошей форме (насколько это возможно), поскольку этот старт — своего рода предвестник олимпийского отбора. Причём речь идёт не только о поездке в Пекин, но и о командном олимпийском турнире, где России заранее — и небезосновательно — прочат золотые медали. И уже сейчас можно попробовать поразмышлять о шансах каждой из пар.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в этом сезоне все старты, в которых участвовали: турнир-челленджер Finlandia Trophy и два этапа Гран-при в Токио и Сочи. Этому же дуэту принадлежит наиболее высокая сумма баллов как по итогам выступлений на самом престижном турнире, так и на отдельно взятом этапе. При этом Мишина и Галлямов бьют всех по базовой сложности произвольной программы (60,0), по баллам за компоненты и по чистоте элементов.

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Единственным минусом можно было бы считать спорную, если судить по отзывам, произвольную постановку под музыку Свиридова, однако выступление фигуристов в Сочи разбило критиков в пух и прах: программа не просто заиграла, но и оставила очень мощное энергетическое впечатление. Другими словами, заставила признать, что Тамара Москвина в очередной раз оказалась права, настояв на этой постановке.

Второй дуэт легендарной наставницы и Артура Минчука — чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — вышли в финал с четвёртого места, и, похоже, именно им предстоит спорить за место в олимпийском «команднике» с двукратными, но уже экс-чемпионами континента Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Ни та ни другая пара в Сочи не выступала, в рамках Гран-при фигуристы пересеклись лишь один раз — на турнире Skate America, но делать какие-то выводы там было просто рано.

Тарасова и Морозов начали сезон раньше всех. К моменту старта в Лас-Вегасе на их счету было две победы в соревнованиях второго плана — в Гааге и Бостоне, в то время как Бойкова и Козловский вообще не имели возможности проверить программы до начала Гран-при. Евгении и Владимиру принадлежит наиболее высокий результат в короткой программе в рамках сезона (80,36), но мировой рекорд в этой категории держат Александра и Дмитрий: на победном для себя чемпионате Европы в Граце пара набрала 82,34 балла.

В целом силы двух дуэтов выглядят равнозначными, но есть нюанс: петербуржцы начали сезон с очевидными недоработками и постепенно набирают форму, чего пока нельзя сказать о Тарасовой и Морозове, которые, наоборот, пошли по нисходящей.

Сейчас и без того в большой тренерский штаб пары с целью стабилизировать прыжки партнёрши привлечён еще один специалист — экс-чемпион мира Алексей Тихонов, но насколько хорошо эта задача может быть решена — вопрос открытый. Попытка урегулировать проблему через большое количество соревнований (на сегодняшний день у экс-чемпионов Европы их набралось шесть) пока большого успеха не возымела. 

Означает ли это, что Тарасову и Морозова можно условно поставить в российском рейтинге на третью позицию, за парами Москвиной и Минчука? Совершенно нет. Несмотря на то что свою последнюю победу на чемпионате Европы Евгения и Владимир одержали почти четыре года назад — в январе 2018-го, у фигуристов по-прежнему высокая вторая оценка, и, пожалуй, никто из соперников не способен превзойти их по качеству целого ряда технических элементов, когда те выполнены на максимальной амплитуде и без ошибок.

Кроме того, присутствие Тарасовой и Морозова в олимпийском командном турнире для нового тренерского штаба во главе с Этери Тутберидзе — это вопрос профессионального престижа. Если Женя с Владимиром не сумеют оправдать возложенных на них надежд, это будет означать не столько их личную неудачу, сколько прежде всего тренерскую.

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Наиболее слабым звеном российской парной цепи выглядят серебряные призёры сочинского этапа Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. На первом своём этапе Гран-при в этом году подопечные Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова тоже стали вторыми, в связи с чем беспрепятственно отобрались в финал, но, если говорить о качестве катания, оно оба раза выглядело достаточно неряшливым. По сравнению с прошлым сезоном фигуристы, по их словам, усложнили заходы на элементы, добавив в программу акробатики, но качественной прибавки, которая нашла бы отражение в результате, это не дало.

Более того, в своём первом взрослом сезоне два года назад Даша с Денисом катали несколько более сложный вариант произвольной программы за счёт того, что исполняли в ней в качестве сольного прыжка тройной флип, а не сальхов. По личному рекорду Павлюченко и Ходыкин совсем ненамного опережают очень быстро прогрессирующих дебютантов финала из Японии — Рику Миуру и Рюити Кихару, и задача не пропустить этих соперников вперёд может оказаться для российских фигуристов довольно сложной. 

Насколько опасны в этой компании Суй Вэньцзин и Хань Цун? Не нужно, наверное, быть провидцем, чтобы понимать: китайцев интересует в этом сезоне всего один старт — Олимпийские игры. Именно на эту цель брошены все силы и средства, тем более что двукратным чемпионам мира предстоит выступать, завершая карьеру, у себя дома. Финал Гран-при для них — всего лишь тренировка, причём пара пока ещё не определилась, будет принимать участие в этом турнире или уступит место запасным российским участникам — Юлии Артемьевой и Михаилу Назарычеву. Хотя стоит помнить, что предыдущий аналогичный турнир в Турине в 2019-м Суй Вэньцзин — Хань Цун выиграли с достаточно серьёзным преимуществом, оставив за спиной как Бойкову — Козловского, так и Мишину — Галлямова.

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