Галлямов: необходимо вернуть зрелищность парному катанию

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали будущее развитие парного катания.

«Хочется после нынешнего сезона их исполнять, вернуть зрелищность парному катанию. После прошлой Олимпиады понизили стоимость всех многооборотных прыжков, чтобы программы были цельными, чтобы был упор не только на элементы», — цитирует Галлямова «Спорт-Экспресс».

По его словам, большинство парников уже готовы показывать чистые многооборотные элементы.

«В ближайшее время парное катание начнёт не с четверных прыжков, а с лутца, флипа, каскадов», — добавила Мишина.

Фигуристка считает, что если все будут делать сложнейшие прыжки, то появятся параллельные четверные.

Мишина и Галлямов 27 ноября завоевали золотые медали соревнований спортивных пар шестого этапа серии Гран-при в Сочи.

Ранее сообщалось, что четыре российские пары вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.