Четыре российские пары вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
- РИА Новости
После завершения соревнований среди пар на Гран-при России в финал вышли следующие отечественные дуэты: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (30 очков), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (28), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (26), а также Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (26).
Кроме того, в финале примут участие китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (30) и японцы Рику Миура и Рюити Кихара (24).
Финал Гран-при состоится в японской Осаке в период с 9 по 12 декабря.
Ранее Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи.