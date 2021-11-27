Четыре российские пары вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

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Четыре российских дуэта, выступающих в соревнованиях спортивных пар, примут участие в финале Гран-при по фигурному катанию.
Четыре российские пары вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
  • РИА Новости

После завершения соревнований среди пар на Гран-при России в финал вышли следующие отечественные дуэты: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (30 очков), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (28), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (26), а также Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (26).

Кроме того, в финале примут участие китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (30) и японцы Рику Миура и Рюити Кихара (24).

Финал Гран-при состоится в японской Осаке в период с 9 по 12 декабря.

Ранее Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи.

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