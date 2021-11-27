Мишина и Галлямов победили в Сочи и вышли в финал Гран-при

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Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали соревнований спортивных пар шестого этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Мишина и Галлямов победили в Сочи и вышли в финал Гран-при
  • РИА Новости

Российский дуэт получил от судей за исполнение двух программ 226,98 балла.

Серебряные медали завоевали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (212,59). Бронза досталась их соотечественникам Ясмине Кадыровой и Ивану Бальченко (193,58).

Мишина — Галлямов и Павлюченко — Ходыкин вышли в финал Гран-при, который состоится в Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее сообщалось, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые Гран-при в Сочи.

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