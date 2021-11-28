Туктамышева: очень хочется откатать программу с четверным прыжком, но не в этом сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, хотела бы ли она исполнить в своей произвольной программе четверной прыжок.

«Сейчас я делаю акцент на стабильность и качество элементов. Очень хотелось бы откатать программу с четверным для личного достижения. Но, боюсь, это будет не в этом сезоне. А в этом нужно не пробовать, нужно делать», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Чемпионка мира и Европы 2015 года исполнила на этапе в Сочи каскад с тройным акселем, а потом прыгнула аксель в три оборота отдельно с небольшой ошибкой на выезде.

24-летняя спортсменка заняла второе место на Гран-при России. Она получила от судей за свою произвольную программу 149,13 балла, а по итогам двух прокатов набрала 229,23 балла.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлении Туктамышевой на Гран-при России.