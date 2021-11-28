Ягудин о выступлении Туктамышевой: у Лизы открылось второе дыхание

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи.

«На протяжении всей произвольной программы у меня была только одна мысль, одно слово, которое я проговаривал про себя — терпеть. Дотерпела до конца, браво, умничка. Ощущение, что второе дыхание у Лизы открылось», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он также отметил, что она филигранно исполняет рёберный тройной аксель, но подставила ногу при втором выполнении элемента, так как немного вывалилась во время прыжка. По его словам, ей в любой случае удалось классно завести публику.

Чемпионка мира и Европы 2015 года исполнила в Сочи каскад с тройным акселем, а потом прыгнула аксель в три оборота отдельно с небольшой ошибкой на выезде.

24-летняя спортсменка заняла второе место на Гран-при России. Она получила от судей за свою произвольную программу 149,13 балла, а по итогам двух прокатов набрала 229,23 балла. 

Ранее Туктамышева призналась, что переживала из-за температуры перед Гран-при России.

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