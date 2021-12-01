Ягудин: может, запретим норвежских астматиков в биатлоне и лыжах

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин раскритиковал идею Норвегии поднять возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» — написал Ягудин в своём Instagram.

Напомним, что с 9 по 12 декабря в Японии пройдёт финал Гран-при сезона-2021/22. Правительство Японии приняло решени закрыть границы для иностранцев в связи с распространением нового штамма COVID-19, но об отмене турнира не объявлялось. 6 декабря российские фигуристы отправятся в Японию.

Ранее сообщалось, что в Китае отменены соревнования по фигурному катанию.