Усачёва не примет участия в чемпионате России

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Российская фигуристка Дарья Усачёва не примет участия в чемпионате России из-за того, что пока ещё не восстановилась после травмы.
Усачёва не примет участия в чемпионате России
  • РИА Новости

«Дарья Усачёва точно не примет участия в чемпионате России», — цитирует генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана «Чемпионат».

Он добавил, что фигуристка продолжает восстанавливаться после травмы бедра, которую она получила на этапе Гран-при в Японии.

Напомним, что Усачёва неудачно приземлилась во время раскатки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Лёд она покидала на руках командного врача, при этом фигуристка не смогла сдержать слёз.

Ранее Косторная рассказала, как получила травму.

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