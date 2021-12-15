Усачёва не примет участия в чемпионате России
- РИА Новости
«Дарья Усачёва точно не примет участия в чемпионате России», — цитирует генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана «Чемпионат».
Он добавил, что фигуристка продолжает восстанавливаться после травмы бедра, которую она получила на этапе Гран-при в Японии.
Напомним, что Усачёва неудачно приземлилась во время раскатки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Лёд она покидала на руках командного врача, при этом фигуристка не смогла сдержать слёз.
Ранее Косторная рассказала, как получила травму.