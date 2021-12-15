Косторная рассказала о том, как получила травму

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Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о том, как получила травму.
Косторная рассказала о том, как получила травму
  • РИА Новости

«Я отрабатывала аксель и неудачно упала во время одного из прыжков. Дальше сами понимаете, что произошло», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

Напомним, что фигуристка из-за травмы не примет участия на чемпионате России. Таким образом, спортсменка пропустит и Олимпийские игры в Пекине.

Косторная в своём обращении заявила, что останется в спорте ещё на один олимпийский цикл.

Ранее президент ФФККР рассказал, чего не хватает сборной России.

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