Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о том, как получила травму.

«Я отрабатывала аксель и неудачно упала во время одного из прыжков. Дальше сами понимаете, что произошло», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

Напомним, что фигуристка из-за травмы не примет участия на чемпионате России. Таким образом, спортсменка пропустит и Олимпийские игры в Пекине.

Косторная в своём обращении заявила, что останется в спорте ещё на один олимпийский цикл.

Ранее президент ФФККР рассказал, чего не хватает сборной России.