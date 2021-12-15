Президент ФФККР рассказал, чего не хватает сборной России
- РИА Новости
«Из глобальных проблем могу отметить, что фигуристам недостаточно федеральных тренировочных баз для подготовки», — цитирует Горшкова РИА Новости.
Он также добавил, что есть проблемы с организацией прямых рейсов. На Олимпиаду в Пекине сборная Россия полетит через Хабаровск.
Напомним, что с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России.
Ранее пианистка заявила, что надеется на перенос Олимпиады в Пекине из-за травмы Косторной.