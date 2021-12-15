Президент ФФККР рассказал, чего не хватает сборной России

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, чего не хватает сборной страны в организационном плане.
Президент ФФККР рассказал, чего не хватает сборной России
  • РИА Новости

«Из глобальных проблем могу отметить, что фигуристам недостаточно федеральных тренировочных баз для подготовки», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Он также добавил, что есть проблемы с организацией прямых рейсов. На Олимпиаду в Пекине сборная Россия полетит через Хабаровск.

Напомним, что с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России.

Ранее пианистка заявила, что надеется на перенос Олимпиады в Пекине из-за травмы Косторной.

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