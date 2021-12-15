Пианистка надеется на перенос Олимпиады в Пекине из-за травмы Косторной

Американская пианистка и композитор Келли Моран обратилась к российской фигуристке Алёне Косторной после новостей об её травме.

«Теперь я надеюсь, что Олимпиаду перенесут, пока тебе не станет лучше», — написала Моран в комментариях под постом Косторной.

Напомним, что фигуристка из-за травмы кисти правой руки не сможет принять участие на чемпионате России и побороться за право принять участие на Олимпиаде.

Косторная выступила с заявлением, в котором поблагодарила своих болельщиков. Она добавила, что остаётся в спорте ещё на один четырёхлетний цикл.

Ранее Ягудин заявил, что потерять ещё кого-то из-за травмы будет трагедией.