Пианистка надеется на перенос Олимпиады в Пекине из-за травмы Косторной

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Американская пианистка и композитор Келли Моран обратилась к российской фигуристке Алёне Косторной после новостей об её травме.
Пианистка надеется на перенос Олимпиады в Пекине из-за травмы Косторной
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Теперь я надеюсь, что Олимпиаду перенесут, пока тебе не станет лучше», — написала Моран в комментариях под постом Косторной.

Напомним, что фигуристка из-за травмы кисти правой руки не сможет принять участие на чемпионате России и побороться за право принять участие на Олимпиаде.

Косторная выступила с заявлением, в котором поблагодарила своих болельщиков. Она добавила, что остаётся в спорте ещё на один четырёхлетний цикл.

Ранее Ягудин заявил, что потерять ещё кого-то из-за травмы будет трагедией.

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