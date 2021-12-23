Рассказ пострадавшего, раскаяние обвиняемых, тревога врачей: как развивается история с нападением на фигуриста Соловьёва

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв пришёл в себя после нападения двух молодых людей в Москве и дал первые комментарии. По его словам, причиной конфликта послужило агрессивное и неуважительное поведение незнакомцев по отношению к его девушке и её подруге. Между тем, в МВД сообщили, что задержанные — студенты первых курсов юридических факультетов столичных вузов 2003 года рождения. В свою очередь, кёрлингистка Анна Сидорова заявила, что врачи до сих пор опасаются за состояние здоровье пострадавшего.

Избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва стало главным событием последних дней в мире фигурного катания в России и вызвало серьёзный резонанс. После конфликта с тремя молодыми людьми спортсмен оказался в больнице с черепно-мозговыми травмами.

В среду он впервые самостоятельно рассказал о произошедшем. По его словам, причиной стычки послужило поведение со стороны мужчин по отношению к его девушке, двукратной чемпионке Европы по кёрлингу Анне Сидоровой и её подруге.

«Сначала последовал просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — приводит слова Соловьёва телеканал «Москва 24».

Сам фигурист по-прежнему остаётся в больнице и, по утверждению Сидоровой, проведёт там не менее десяти дней. Девушка сообщила, что во вторник вечером Дмитрию провели повторное КТ, которое показало: гематома в мозгу фигуриста не увеличивается. Тем не менее, состояние здоровья молодого человека ещё может ухудшиться.

«Врачи крайне обеспокоены большим количеством крови в головном мозге. Ближайшие четыре дня — критические. Они могут развернуть ситуацию в любой момент», — объяснила Сидорова.

Ранее кёрлингистка сообщила, что следователи уже пообщались как с ней, так и с Соловьёвым в больнице.

«Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали и били. Он понимал, так вопросы в цивилизованном мире не решаются», — добавила Сидорова.

Между тем, в ГУ МВД России по Москве рассказали подробности произошедшего. Глава Управления информации и общественных связей Владимир Васенин подчеркнул, что конфликт возле караоке-бара произошёл рано утром во вторник, а спустя всего четыре минуты на место прибыли полицейские, которые оперативно доставили в отделение всех участников. При этом, по словам Васенина, Соловьёв дважды отказался от медицинской помощи — на месте происшествия и непосредственно в территориальном подразделении полиции.

«Каких-либо жалоб не было. Только через шесть часов после произошедшего к нам из лечебного учреждения поступила информация о травмах. Фактически понадобилось менее суток для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — отметил представитель МВД в эфире «Соловьёв LIVE».

Васенин также рассказал, что в настоящий момент два человека взяты под стражу на двое суток.

«Это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Уроженцы города Чита, которые проживают и зарегистрированы в Москве… Но пока мы не понимаем, какой вред нанесён здоровью, не можем квалифицировать деяние. Если оно ухудшится — обвинение будет переквалифицировано. Следователь примет решение моментально», — объяснил Васенин.

Ранее сообщалось, что в четверг подозреваемым будет вынесен вердикт о мере пресечения.

22 декабря ГУ МВД России по Москве опубликовало видео допроса одного из подозреваемых. Мужчина принёс свои извинения спортсмену за «оскорбления, которые допускал со своей стороны».

По версии подозреваемого, олимпийскому чемпиону не понравилось, что он с друзьями разговаривал «с его дамами». Студент признал, первый удар нанёс его друг, но подчеркнул, но, по его словам, перед этим фигурист толкнул его в грудь.

«После того, как в первый раз ударили, у нас вроде бы получилось словесно всё разрешить. Но потом я находился метрах в пяти от этого, снова прилетело несколько ударов. Потом в конце, когда разняли, вроде как у нас снова получилось словесно всё решить. Но потерпевший решил вызвать сотрудников», — рассказал молодой человек.

Между тем в мире фигурного катания всё больше людей высказываются со словами поддержки в адрес Соловьёва. Так, бывшая партнёрша фигуриста Екатерина Боброва, с которой он выступал в паре на протяжении всей карьеры, опубликовала трогательный пост в Instagram. Она призналась, что произошедшее повергло её в шок.

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«Когда видишь такое в новостях, просто отказываешься верить... Когда это происходит с твоим близким человеком, чувствуешь себя бессильным. Всё, что сейчас можно сделать, это посылать силы, энергию и поддержку Димке и его родным. В том, что всё будет хорошо, не сомневаюсь. Дима сильный, и он справится. А то, что это вообще случилось, не укладывается у меня в голове. Желаю скорейшего выздоровления и восстановления! Ты знаешь, я всегда готова помочь и быть рядом, если это нужно. Что бы ни происходило», — отметила Боброва.

Многие отметили абсолютную неконфликтность Соловьёва и его спокойствие и поражались тому, как он вообще стал участником подобного инцидента. Например, не скрыл своего удивления другой олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков.

«Дима не тот человек, который способен на создание конфликтных ситуаций. Он всегда пытается избегать подобных моментов. Я был свидетелем не раз, как он разбирался исключительно на словах. У меня это происшествие вызвало огромное удивление, что именно с Димой оно произошло. Здоровья ему, скорейшего выздоровления», — цитирует Транькова «РБК».

Об этом же написала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая назвала Соловьёва «спокойным, приятным в общении» человеком.

«Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся», — отметила фигуристка.

Присоединилась к пожеланиям Транькова и его супруга Татьяна Волосожар, которая также выразила надежду, что виновные в нападении не останутся безнаказанными.

А призёра чемпионатов мира и Европы Анну Погорилую удивило отсутствие охранников возле выхода из караоке-бара.

Высказался о произошедшем даже известный российский боец ММА Александр Шлеменко. Напавших на Соловьёва молодых людей он назвал слабаками.

«За такое нужно отвечать по всей строгости закона. Да и не первый раз подобное случается, когда толпой нападают на одного. Просто сейчас много камер, больше резонанса. И если есть видео, на котором видно, что жертву избивает больше чем один человек, это должно стать отягчающим обстоятельством. Что ответить нападавшим? А что мне им ответить? Слабаки! Позор! Нападать втроём… Я таким слабаком никогда не был», — приводит слова экс-чемпиона Bellator «Спорт-Экспресс».