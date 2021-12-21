Юрист: избившие Соловьёва могут получить до трёх лет лишения свободы

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Юрист Александр Добровинский дал правовую оценку инциденту с избиением олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.
Юрист: избившие Соловьёва могут получить до трёх лет лишения свободы
  • РИА Новости

«Для меня налицо ст. 112 Уголовного кодекса России — это побои средней тяжести, от принудительных работ до трёх лет лишения свободы», — цитирует Добровинского «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что бить человека, наносить ему удары ногой, доводить до сотрясения мозга — это уголовная статья. И в данном случае не имеет значения, кто кого первого толкнул.

«Выяснение отношений на словах — это перепалка, а избиение троими одного — это криминал», — добавил юрист.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара в Москве. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. После инцидента Соловьёв был доставлен в Боткинскую больницу и помещён в нейрохирургическое отделение.

Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Соловьев становился победителем и серебряным призёром Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призёром чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента с избиением Соловьёва.

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