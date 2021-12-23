Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России

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Российский фигурист Евгений Семененко лидирует по итогам короткой программы на чемпионате России.
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России
  • РИА Новости

Евгений Семененко получил от судей 98,03 балла.

На второй позиции — Марк Кондратюк (97,77 балла). Тройку лучших замкнул Макар Игнатов (95,84 балла). Михаил Коляда, набравший 94,26 балла, занял пятое место. 

Напомним, что 23 декабря стартовал чемпионат России, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему стала тренировать Тарасову и Морозова.

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