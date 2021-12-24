Загорски получила травму ноги при падении на ЧР по фигурному катанию

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Тиффани Загорски упала во время выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Загорски получила травму ноги при падении на ЧР по фигурному катанию
  • AP

27-летняя уроженка Лондона выступает в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро. Загорски упала на колено во время произвольного танца. После выступления она покинула лёд с помощью тренеров и партнёра, сообщает ТАСС.

Напомним, что фигуристка была выписана из больницы 23 октября. Загорски проходила лечение от пневмококкового менингита — заболевания головного мозга.

Чемпионат России 2021 года проходит на льду арены спорткомплекса «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что болельщики освистали оценки Загорски и Гурейро в ритм-танце на чемпионате России.

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