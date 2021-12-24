Степанова и Букин выиграли чемпионат России, Дэвис и Смолкин — вторые

Танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин выиграла чемпионат России.

По итогам ритм-танца и произвольного танца пара набрала 223,37 балла.

Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые получили от судей 207,70 балла. Третьи — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

Напомним, что с произвольного танца снялись лидеры первого дня Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Партнёр получил травму на тренировке.

Ранее Авербух заявил, что Кацалапов успеет восстановиться до Олимпиады в Пекине.