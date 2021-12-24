Победа Кондратюка, взлёт Мозалёва и крах фаворитов: как завершился турнир фигуристов на чемпионате России

Марк Кондратюк отпраздновал победу на чемпионате России по фигурному катанию. Он всего на 0,63 балла опередил главного фаворита соревнований Михаила Коляду. Прошлогодний победитель турнира избежал падений, но исполнил не столь сложные прыжки, как планировал. Бронза неожиданно для многих досталась Андрею Мозалёву, показавшему лишь восьмой результат в короткой программе. Остальные претенденты не смогли дотянуться до медалей из-за многочисленных срывов в произвольном прокате.

Короткая программа у мужчин, с которой накануне стартовал чемпионат России по фигурному катанию, никому из главных действующих лиц не позволила завладеть большим преимуществом. Между промежуточным лидером Евгением Семененко и Александром Самариным, замыкавшим первую шестёрку, оказалось меньше четырёх баллов, так что никто из сильнейшей разминки произвольного проката не потерял шансов не то что на медаль, но даже на победу.

Но одного значимого и любимого болельщиками фигуриста накануне буквально выбросило за борт соревнований. Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев не сделал тройной аксель и упал на 12-е место. Безусловно, отказывать ему в праве на борьбу было рано: два года назад, когда Алиев выиграл национальное первенство, Артуру Даниеляну удалось завоевать серебро после 13-го места в короткой программе. Но для этого нужен был абсолютно идеальный второй прокат, которого от Дмитрия нельзя было дождаться весь сезон.

Не произошло чуда и в Санкт-Петербурге. Алиев рискнул начать программу с четверного лутца, но сразу же отклонился от оси и удержался на ногах только благодаря касанию льда рукой. Не пошёл и четверной тулуп, который пришлось сокращать на один оборот. При этом Алиев продолжил каскад и повторил прыжок, оставшись без права исполнить его в другой комбинации. Не обошлось и без ставшей традиционной ошибки на тройном акселе. В итоге ни защищать титул чемпиона Европы в Таллине, ни выступать на своей второй Олимпиаде Алиев уже не будет.

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К моменту выхода на лёд финальной шестёрки лидировал Андрей Мозалёв с неплохой по международным меркам суммой 278,28 балла — в мировом рейтинге сезона это был бы пятый результат. Александру Самарину приблизиться к таким серьёзным цифрам не удалось. Его успех целиком и полностью зависел от чистого исполнения каскада четверной лутц — тройной тулуп, но на первом прыжке вице-чемпион Европы упал.

Навёрстывать упущенное фигуристу было попросту нечем, так как заходить на четверной флип он уже не рискнул. Самарин, выступавший с пластырем на лице, уступил не только Мозалёву, но и Петру Гуменнику. Ещё один из лидеров российского фигурного катания последних четырёх лет остался без главных турниров сезона.

Следом непривычно рано выступал Михаил Коляда. После короткой программы он был только пятым из-за «бабочки» на тройном акселе, так что в произвольной программе болельщики ждали от него не столько возвращения легендарного «Белого ворона», сколько чистого проката, без срывов на ровном месте и необъяснимых падений.

Коляда начал вполне достойно: стартовый набор из трёх первых и самых сложных прыжков он исполнил хорошо. Но затем его контент стал резко терять в базовой стоимости. Четверной тулуп остался без одного оборота, а тройной аксель — без достойного продолжения в каскаде. Наконец, финальный тройной сальхов оказался лишь двойным. При внешнем благополучии прокат уже не был явно чемпионским. Коляда заработал за технику меньше Мозалёва, но обошёл его благодаря колоссальным компонентам, какие на международных стартах никто не получал. Итоговая сумма ученика Алексея Мишина составила 283,70 балла.

Произвести сенсацию, пока опытные фигуристы теряли баллы, мог бы Алексей Ерохов. Но и он покинул очередь за медалями. Тревожный звоночек прозвучал, когда он слегка небрежно исполнил четверной сальхов, после чего остался с нулём за аксель. Ерохов выступал на своём первом за четыре года чемпионате России и пропустил вперёд несколько фигуристов, которые гораздо чаще наведывались на главный турнир страны.

С выходом на лёд Макара Игнатова уже началась реальная борьба за медали. В произвольной программе он катался под первый концерт Чайковского, и было бы символичным, если бы эта музыка принесла ему путёвку в Пекин, где её будут с нетерпением ждать. Но фигуриста, занимавшего третье место после коротких прокатов, ждал самый оглушительный в этот день провал. Каждый прыжок в исполнении Игнатова заставлял судей морщиться и выбирать отрицательные оценки. Вице-чемпион России сделал почти невозможное — оказался позади Алиева.

Зрители к тому времени уже заждались качественных прокатов от тех, кто хотел бы сам подняться на пьедестал почёта, а не оказаться на нём за счёт ошибок соперников. Таким фигуристом стал только Марк Кондратюк. Выступая под музыку из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда», он и сам стал настоящей суперзвездой на льду. Всю первую половину прыжков он исполнил блестяще, оставив самое интересное на вторую: там у него оставались два четверных сальхова.

Кондратюк сделал и их, обеспечив себе небольшую прибавку в баллах. Если бы не путаница с базовыми прыжками, один из которых оказался исполнен не по правилам, он бы мог ещё до объявления оценок почувствовать себя лидером. Но ему всё-таки пришлось ждать итогового вердикта, который оказался положительным: ученик Светланы Соколовской обогнал Коляду на 0,67 балла. Фигурист, принёсший сборной России третью квоту на Олимпиаде, сам же её себе и завоевал.

Оставалось только дождаться последнего слова от Евгения Семененко. Но интрига вокруг имени нового чемпиона страны быстро исчезла, когда спортсмен упал с четверного тулупа, а затем ещё и сорвал тройной аксель. Последняя ошибка стоила ему уже не просто победы, но места на пьедестале почёта. Третью ступень на нём в итоге занял Мозалёв, который в первый день был лишь восьмым. Как и ожидалось, мужские соревнования на чемпионате России оказались совершенно непредсказуемыми.