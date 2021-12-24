Алиев — о результате на ЧР-2021 по фигурному катанию: нет положительных эмоций

Дмитрий Алиев оценил своё выступление на чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Нет положительных эмоций. Слёзы накатываются, если честно, не знаю, что за сезон. Очень жаль, что так вышло. Как-то всё поменялось», — цитирует Алиева ТАСС.

При этом фигурист дал понять, что, возможно, возьмёт паузу в карьере, чтобы спокойно обдумать свои будущие выступления.

Алиев по сумме двух программ получил 251,40 балла. 22-летний фигурист из Ухты — на четвёртом месте ЧР-2021.

Чемпионат России проходит льду арены спорткомплекса «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин выиграла чемпионат России.