Алиев — о результате на ЧР-2021 по фигурному катанию: нет положительных эмоций
- Legion-Media
«Нет положительных эмоций. Слёзы накатываются, если честно, не знаю, что за сезон. Очень жаль, что так вышло. Как-то всё поменялось», — цитирует Алиева ТАСС.
При этом фигурист дал понять, что, возможно, возьмёт паузу в карьере, чтобы спокойно обдумать свои будущие выступления.
Алиев по сумме двух программ получил 251,40 балла. 22-летний фигурист из Ухты — на четвёртом месте ЧР-2021.
Чемпионат России проходит льду арены спорткомплекса «Юбилейный».
Ранее сообщалось, что танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин выиграла чемпионат России.