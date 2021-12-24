Степанова и Букин — о золотых медалях ЧР-2021: осознали победу по реакции публики
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«Сегодняшний день невозможно описать словами. Эмоции, которые нам подарили зрители, — это что-то невероятное, за последнее время такого мы давно не слышали. Посмотрели на лица наших тренеров, на Ирину Владимировну Жук — она даже заплакала. Для нас сегодняшний день был успешный, наверное, именно публика нам сказала, что мы сегодня выиграли», — цитирует Степанову ТАСС.
Она призналась, что испытала потрясающие эмоции после объявления оценок — нервозность, радость и опустошение.
По итогам ритм-танца и произвольного танца пара набрала 223,37 балла.
Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые получили от судей 207,70 балла. Третьи — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).
Напомним, что с произвольного танца снялись лидеры первого дня Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Партнёр получил травму на тренировке.
Чемпионат России-2021 проходит на льду арены спорткомплекса «Юбилейный».
Ранее Илья Авербух заявил, что Синицина и Кацалапов должны ехать на Олимпиаду без отбора.