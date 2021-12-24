Авербух: Синицина и Кацалапов должны ехать на Олимпиаду без отбора

Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны ехать в составе сборной России на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине без дополнительных отборов.

«Ни у одного здравомыслящего человека не должно быть сомнений, что Синицина и Кацалапов должны ехать на Олимпиаду. Уверен, что им не надо никуда отбираться, они уже отобрались туда своими предыдущими результатами», — цитирует Авербуха РИА новости.

Он напомнил, что Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы, а также абсолютными лидерами российской сборной. Авербух подчеркнул, что сейчас самое главное, чтобы фигуристы подошли к Играм-2022 в идеальной форме.

Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге с результатом 93,61 балла. Кацалапов получил травму на тренировке и паре пришлось сняться с соревнований.

Ранее Авербух заявил, что Кацалапов успеет восстановиться до Олимпиады в Пекине.