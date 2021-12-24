Трусова расстроилась из-за падения на тройном акселе

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Фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от своего выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Трусова расстроилась из-за падения на тройном акселе
  • Legion-Media

«Расстроена, что тройной аксель не получился. Я однозначно на него должна была идти, для себя. Вопрос об этом не стоял. В США на Гран-при я не могла его делать — было больно, но сейчас нет», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

По мнению фигуристки, она точно не рисковала сегодня здоровьем, а тренеры её даже не отговаривали от тройного акселя.

«По здоровью меня ничего не беспокоит. Все стараются не думать здесь об олимпийском отборе, все выходят, делают то, что могут», — добавила 17-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на ЧР в Санкт-Петербурге. Она набрала 74,21 балла. Победу же одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Камила Валиева.

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