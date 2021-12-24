Щербакова довольна своим выступлением в короткой программе на ЧР

Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова поделилась эмоциями от выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«В целом я довольна. И техникой, и старалась показать, как мы работаем над программой. Все-таки второй старт с этой программой. Образ как обычно очень интересный... В начале программы я как будто вытаскиваю из себя струну, а потом на ней играю», — цитирует Щербакову Sport24.

Она подчеркнула, что пока не думает об отборе на Олимпиаду, так как от этого будет повышаться волнение, а результат может стать неудовлетворительным. При этом спортсменка считает, что о своих баллах можно думать уже после выступления.

«Есть несколько вариантов на произвольную. Выберем исходя из моей формы. Чувствую я себя хорошо, ничего не беспокоит. Но говорить о том, сколько завтра у меня будет четверных, я бы не хотела», — добавила Щербакова.

Ранее сообщалось, что Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате России. 17-летняя спортсменка набрала по итогам программы 81,46 балла.