Тарасова — о произвольной программе Степановой и Букина: очень технично и гармонично
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«Их выступление прекрасное, очень техничное и гармоничное. Что касается Дэвис и Смолкина, то они весь сезон идут хорошо», — сказала Тарасова.
Степанова и Букин завоевали золотые медали чемпионата России. По итогам ритм-танца и произвольного танца пара набрала 223,37 балла.
Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые получили от судей 207,70 балла. Третьи — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).
ЧР-2021 завершится 25 декабря.
Ранее Камила Валиева оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате России.