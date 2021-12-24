Тарасова — о произвольной программе Степановой и Букина: очень технично и гармонично

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление в произвольной программе Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Их выступление прекрасное, очень техничное и гармоничное. Что касается Дэвис и Смолкина, то они весь сезон идут хорошо», — сказала Тарасова.

Степанова и Букин завоевали золотые медали чемпионата России. По итогам ритм-танца и произвольного танца пара набрала 223,37 балла.

Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые получили от судей 207,70 балла. Третьи — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

ЧР-2021 завершится 25 декабря.

Ранее Камила Валиева оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате России.