Валиева оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после своего выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Всегда есть к чему стремиться. Я сделала какой-то промежуточный вариант между максимумом и хорошо. Всегда можно развивать свой уровень», — цитирует Валиеву ТАСС.

По словам фигуристки, она не обращает внимания на свои баллы, так как их выставляют судьи, а от неё же зависит только катание. При этом Валиева подчеркнула, что ей было волнительно выступать первой.

«У тебя есть только шестиминутная разминка, чтобы завести себя. Ты открываешь соревнования, нужно выступить достойно, но, мне кажется, я сегодня справилась», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. 15-летняя спортсменка получила от судей 90,38 балла.