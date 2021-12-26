Ягудин: Туктамышевой бесполезно соревноваться с Валиевой, Трусовой и Щербаковой

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении фигуристки Елизаветы Туктамышевой а чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Мишин сказал после короткой программы, что это жизнь. Лиза — чемпионка мира, Европы и России, 14 раз выступала на этом турнире. Но сейчас люди катаются уже по-другому», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он отметил, что на совершенно ином уровне катаются не только занявшие пьедестал спортсменки, но и многие другие фигуристки.

«Окончательный состав сборной определит тренерский совет. Не знаю, что будет. Но сейчас соревноваться против Валиевой, Щербаковой и Трусовой бесполезно. Мы очень близки к тому, чтобы такой же пьедестал был и в Пекине», — добавил эксперт.

Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).

25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз подвёл итоги женских соревнований на ЧР по фигурному катанию.

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