Квота Тутберидзе: Валиева выиграла ЧР по фигурному катанию, Трусова и Щербакова — в медалях

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова заняли три первых места на чемпионате России по фигурному катанию. С большой долей вероятности именно подопечные Этери Тутберидзе представят страну на Олимпийских играх в Пекине. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оказалась седьмой, но фактически осталась первой запасной: три опередившие её спортсменки в этом сезоне не имеют права соревноваться на взрослом уровне.

За считаные минуты до того, как девушки должны были выйти на лёд с произвольными программами, в «Юбилейном» завершилась пресс-конференция пар, где Дмитрий Козловский говорил о том, что чемпионат России в олимпийском сезоне — это самые сложные и самые страшные соревнования из всех, что только можно себе представить. Фразу можно было посчитать дежурной, если бы не одно но. У фигуриста, который только что вместе с партнёршей отобрался в олимпийскую сборную, не допустив ни единой помарки в программе, но стал вторым, были глаза человека, который прошёл через ад и уцелел.

Не нужно было никаких дополнительных вопросов, чтобы понять: ещё более жуткое испытание предстоит в этот вечер тем, кто будет биться за три путёвки на Игры в женском турнире.

Олимпийский отборочный чемпионат — это соревнования, когда для сильнейших почти всё отходит на второй план: боль, травмы, бытовые неурядицы, те или иные сторонние помехи и интересы. Остаётся только готовность во что бы то ни стало ухватить свой шанс. Чего бы это ни стоило.

Когда всё это понимаешь, уже не задаёшься вопросом, зачем Александра Трусова, которая только-только оправилась от серьёзной травмы ноги, заявляет в короткой программе тройной аксель, а в произвольной — пять четверных. И совершенно не кажутся противоестественными разговоры о том, что чемпионка Европы Алёна Косторная, если бы очень захотела, вполне могла бы выступить в Санкт-Петербурге, несмотря на перелом руки.

Звучит дико? Отнюдь. Подобные прецеденты в одиночном катании случались, причём не раз, в остальном — да, больно, да, некомфортно, но кто считается с болью, когда на кону Олимпиада? Мы ведь до сих пор толком не знаем, через какие страдания пришлось в своё время пройти Евгении Медведевой в декабре 2017-го и какими усилиями даются сейчас прокаты той же Трусовой или Камиле Валиевой. И если эти девочки продолжают взбираться на эту вершину, не считаясь с заплаченной за спортивный триумф ценой, разве кто-то вправе их осуждать?

В пятницу в «Юбилейном» многие сочувствовали Елизавете Туктамышевой. Формально Лиза ещё не упустила шанс отобраться на единственные в своей жизни Олимпийские игры, но фактически было понятно, что поезд ушёл. Безусловно, всем своим уникальным бэкграундом 25-летняя фигуристка заслуживала того, чтобы быть в олимпийской команде, но если совсем начистоту, весь прошедший сезон Елизавета работала скорее на удержание своих позиций, а не на то, чтобы подняться на новый для себя уровень.

В этом случае тебя начинают обходить даже те, кто совсем недавно казался не слишком опасным, но что можно противопоставить этой волне, если из всех козырей — три попытки тройного акселя, одна из которых была сорвана в короткой программе...

В субботу Лиза сражалась как могла. С собой, с двумя тройными акселями (успешно), с каждым приземлением, каждым выездом. За произвольную программу она получила 153,12 балла, почти повторив свой личный рекорд, датированный 2019-м. Оценки тем не менее оставили ощущение, что субботний срыв акселя и, как следствие, лишь седьмой результат, переключили в головах арбитров какой-то тумблер. В финале они судили Туктамышеву предельно жёстко, снижая где только можно баллы за все недокруты и невыдержанные позиции. То есть ровно так, как любую другую фигуристку, не имеющую и половины Лизиных заслуг, уже не рассматривая экс-чемпионку мира в качестве претендентки на олимпийскую вакансию.

А может быть, просто сыграл фактор не самой сильной разминки. Но на это уже точно не следовало обижаться: в битве за олимпийские путёвки пострадавших не жалеют — просто выносят их с поля боевых действий.

Несмотря на совершенно потрясающий прокат Камилы Валиевой, предсказуемо поднявшей зал, героиней вечера в равной степени стала Трусова. Четверных прыжков в её программе оказалось четыре, а не пять, как значилось в предварительной заявке, с тулупа Саша упала, но флип и два лутца, выполненные в каскаде, причём второй из них — во второй половине программы, были исполнены более чем уверенно. Саша набрала за технику более 100 баллов (для сравнения — оценка Анны Щербаковой за технику в сумме составила 82,51) и, возглавив ход борьбы, досрочно дала понять, что места в олимпийской сборной её не лишит уже никто.

Щербакова осталась в произвольной программе четвёртой, проиграв юниорке Аделии Петросян: та показала в программе два четверных риттбергера, в то время как Аня начала прокат с падения, не устояла после своего единственного четверного прыжка — флипа. Заминусован был и фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Но тут как раз и пригодился запас, которым фигуристку щедро одарили в короткой программе: по общей сумме Щербакова обошла Петросян на 5,59 балла, и с точки зрения имиджа это был, конечно же, принципиальный момент. Хотя от Трусовой чемпионка мира отстала на 16,34 балла.

Что до Валиевой, она соревновалась в этот вечер в своей собственной лиге. Три четверных прыжка, 113,90 за технику, 26 десяток в компонентах, 193,10 за произвольную программу при личном рекорде 185,29.

Общая сумма баллов тоже оказалась рекордной и составила 283,48. Хотя рекорды национальных чемпионатов не могут считаться официальными, впору начинать делать ставки на то, что именно Валиева будет той фигуристкой, которая сумеет преодолеть планку в 300 баллов.