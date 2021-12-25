Туктамышева установила рекорд по количеству выступлений на ЧР по фигурному катанию

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева установила рекорд по количеству выступлений в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию.
Туктамышева установила рекорд по количеству выступлений на ЧР по фигурному катанию
  • Reuters

Для 25-летней Туктамышевой первенство России 2021 года в Санкт-Петербурге стало 14-м в карьере. Дебютировала она на этих соревнованиях в сезоне-2007/08. Прежде этот рекорд принадлежал Алёне Леоновой, на счету которой 13 чемпионатов страны.

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Ранее сообщалось, что Туктамышева пошутила на тему того, что судьям понравился её прокат в произвольной программе.

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