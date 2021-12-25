Туктамышева: хотела подмигнуть судьям, но сдержала себя

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева пошутила на тему того, что судьям понравился её прокат в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Я хотела подмигнуть судьям, но сдержала себя. На потом оставлю», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Она также призналась, что была так рада двум исполненным тройным акселям, что левая нога ушла чуть раньше в перебежку и она чуть не упала.

«Но это не засчитали как помарку на выезде», — добавила Туктамышева.

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Ранее Туктамышева высказалась о поддержке болельщиков на чемпионате России.