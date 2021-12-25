Туктамышева: мне кажется, я немножко развалила «Юбилейный»

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась о поддержке болельщиков в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, что я «Юбилейный» (дворец спорта — RT.) развалила немножко. Безумная поддержка, мне кажется, такого ещё никогда не было. Я первый раз чувствовала такие эмоции», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Она также объяснила, почему назвала нормальным своё выступление сразу после проката.

«Знаю свои оценки при хорошем катании, поэтому не была удивлена. Было рабочее выступление. Ну как рабочее... Не совсем, но я была уверена в таких баллах», — добавила 25-летняя спортсменка.

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Ранее Туктамышева оценила своё выступление в произвольной программе.