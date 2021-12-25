Туктамышева — о произвольной программе: была главная задача сделать два тройных акселя

Елизавета Туктамышева оценила своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Была главная задача сделать два тройных акселя, потом, как сделала, так обрадовалась, что чуть не упала. Это был такой специальный хореографический этюд, чтобы повеселить людей и себя тоже», — цитирует ТАСС Туктамышеву.

Туктамышева отметила, что осталась довольна своим прокатом. Она также поблагодарила зрителей за эмоциональную поддержку.

25-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга получила за произвольную программу 153,12 балла.

Ранее сообщалось, что фигуристка Аделия Петросян впервые в истории исполнила два четверных риттбергера в одной программе.