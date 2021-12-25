Глава «Самбо-70» Лайшев отреагировал на победу Валиевой на чемпионате России

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Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о победе фигуристки Камилы Валиевой в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Глава «Самбо-70» Лайшев отреагировал на победу Валиевой на чемпионате России
  • AP

«Поздравляю Камилу, Этери Георгиевну, а также всех наших спортсменок. Этери Георгиевна большой молодец. Камила — такой же гений, как Медведева и Загитова. Все окончили нашу школу», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

Он также уверен, что тренер Этери Тутберидзе сможет в будущем подготовить фигуристку, которая будет даже лучше Валиевой.

«У Тутберидзе может быть и лучше. Надо только жить и тренироваться», — добавил Лайшев.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Ранее Валиева поблагодарила своих тренеров после победы на чемпионате России.

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