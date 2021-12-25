Спортивный врач: Косторная могла выступать с переломом кисти
- Legion-Media
«Моё личное мнение — Косторная могла выступать с переломом кисти. Алёна катается на ногах и в идеале падать не должна», — цитирует врача «Чемпионат».
Он также предположил, что в парном катании с травмой выступать было бы тяжелее. По мнению Карлицкого, Косторная не стала соревноваться с точки зрения психологии.
Напомним, что спортсменка получила травму кисти правой руки и снялась с чемпионата России, выбыв из борьбы за право поехать на Олимпийские игры.
Ранее Лайшев ответил Рудковской по поводу снижения оценок Муравьёвой.