Спортивный врач: Косторная могла выступать с переломом кисти

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Главный врач академии московского «Спартака» Никита Карлицкий оценил возможность участия российской фигуристки Алёны Косторной в чемпионате России с травмой.
Спортивный врач: Косторная могла выступать с переломом кисти
  • Legion-Media

«Моё личное мнение — Косторная могла выступать с переломом кисти. Алёна катается на ногах и в идеале падать не должна», — цитирует врача «Чемпионат».

Он также предположил, что в парном катании с травмой выступать было бы тяжелее. По мнению Карлицкого, Косторная не стала соревноваться с точки зрения психологии.

Напомним, что спортсменка получила травму кисти правой руки и снялась с чемпионата России, выбыв из борьбы за право поехать на Олимпийские игры.

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