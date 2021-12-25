Лайшев ответил Рудковской по поводу снижения оценок Муравьёвой

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова Яны Рудковской о незаконном снижении оценок Софьи Муравьёвой после короткой программы на чемпионате России.

«Не думаю, что слова Рудковской — провокация. Не стоит обращать внимание на слова Рудковской. Судейство лучше не обсуждать», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Яна Рудковская заявила, что протест на оценку Муравьёвой был подан со стороны «Хрустального». По мнению продюсера, это было незаконно.

Напомним, что изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Ранее американский журналист заявил, что Тутберидзе могла поспособствовать снижению баллов Муравьёвой.