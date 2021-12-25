Американский журналист считает, что Тутберидзе могла поспособствовать снижению баллов Муравьёвой

Американский журналист Дэвид Лис предположил, что Этери Тутберидзе могла поспособствовать снижению баллов Софьи Муравьёвой из-за Анны Щербаковой.

«Только Этери Тутберидзе могла сделать так, чтобы у Софьи Муравьёвой из «Ангелов Плющенко» сняли баллы», — сказал Лис в своём подкасте.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Ранее Тутберидзе рассказала, как Загитова стала сложной после победы на ОИ-2018.