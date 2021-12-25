Тутберидзе рассказала, как Загитова стала сложной после победы на ОИ-2018

Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, как олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру.

Наставница вспомнила, как тренерский штаб уговаривал фигуристку поехать на чемпионат мира в Японии. По словам Тутберидзе, Алина стала «сложной», пропускала тренировки и могла опоздать в аэропорт.

«Иногда читаешь эти заголовки, где мы Алину слили, она хотела продолжать кататься, а мы ей не дали, потому что у нас там следующие попрыгушки шли. Это оскорбление», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, что Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры в декабре 2019 года, сосредоточившись на учёбе и работе на телевидении.

Ранее Тутберидзе заявила, что с травмой Косторной можно было кататься.