Тутберидзе рассказала, как Загитова стала сложной после победы на ОИ-2018

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Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, как олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру.
Тутберидзе рассказала, как Загитова стала сложной после победы на ОИ-2018
  • Legion-Media

Наставница вспомнила, как тренерский штаб уговаривал фигуристку поехать на чемпионат мира в Японии. По словам Тутберидзе, Алина стала «сложной», пропускала тренировки и могла опоздать в аэропорт.

«Иногда читаешь эти заголовки, где мы Алину слили, она хотела продолжать кататься, а мы ей не дали, потому что у нас там следующие попрыгушки шли. Это оскорбление», — сказала Тутберидзе в программе  «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, что Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры в декабре 2019 года, сосредоточившись на учёбе и работе на телевидении.

Ранее Тутберидзе заявила, что с травмой Косторной можно было кататься.

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