Тутберидзе рассказала, как Загитова стала сложной после победы на ОИ-2018
- Legion-Media
Наставница вспомнила, как тренерский штаб уговаривал фигуристку поехать на чемпионат мира в Японии. По словам Тутберидзе, Алина стала «сложной», пропускала тренировки и могла опоздать в аэропорт.
«Иногда читаешь эти заголовки, где мы Алину слили, она хотела продолжать кататься, а мы ей не дали, потому что у нас там следующие попрыгушки шли. Это оскорбление», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Напомним, что Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры в декабре 2019 года, сосредоточившись на учёбе и работе на телевидении.
Ранее Тутберидзе заявила, что с травмой Косторной можно было кататься.