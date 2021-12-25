Тутберидзе: с травмой Косторной можно было кататься

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Российский тренер Этери Тутберидзе прокомментировала травму чемпионки Европы 2019 года Алёны Косторной.
Тутберидзе: с травмой Косторной можно было кататься
  • Legion-Media

«Я считаю, что можно было попробовать и кататься с такой травмой. Тем более здесь — олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать. Но обидно», — сказала Тутберидзе в программе  «Пусть говорят» на Первом канале.

Она также рассказала историю, как Евгения Медведева выступала на чемпионате России с гипсом на руке и выиграла его. Никто даже не заметил этой травмы.

Напомним, что Алёна Косторная получила травму кисти правой руки и снялась с чемпионата России, выбыв из борьбы за право поехать на Олимпийские игры.

Ранее Вайцеховская заявила, что чемпионка мира Щербакова «оказалась хуже, чем девочка-ноунейм».

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