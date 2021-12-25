Вайцеховская: чемпионка мира Щербакова оказалась хуже, чем девочка-ноунейм

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала выступление чемпионки мира Анны Щербаковой на национальном первенстве.

«Именно в этом конкретном прокате чемпионка мира оказалась хуже, чем девочка-ноунейм, за душой у которой нет пока ничего, кроме одной победы на этапе юниорского Гран-при», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Щербакова не обладает сильным техническим арсеналом, но пытается задержаться в группе сильнейших. По мнению Вайцеховской, именно она «больше, чем кто-то другой», заслужила путёвку на Олимпийские игры.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Ранее Рудковская высказалась о снятии баллов Муравьёвой в короткой программе ЧР.