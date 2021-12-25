Рудковская высказалась о снятии баллов Муравьёвой в короткой программе ЧР
- Legion-Media
«Соня — умница! Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был!» — написала Рудковская.
Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).
Ранее Смирнов заявил, что Коляда к главным стартам потерял уверенность в себе.