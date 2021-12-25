Рудковская высказалась о снятии баллов Муравьёвой в короткой программе ЧР

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на снижение баллов Софьи Муравьёвой в короткой программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Соня — умница! Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был!» — написала Рудковская.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

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